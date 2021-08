Stade Rennais : Camavinga perd un record au profit d'un de ses coéquipiers

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

En entrant en jeu à la 85e minute lors du match nul concédé dimanche par le Stade Rennais sur la pelouse du Stade Brestois (1-1) pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, Mathys Tel est rentré dans l'histoire du club Rouge et Noir.

À 16 ans et 110 jours, l'attaquant rennais est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du Stade Rennais à avoir disputé un match de Ligue 1. Un record de précocité détenu jusqu'ici par Eduardo Camavinga (16 ans et 147 jours). Par ailleurs, Mathys Tel a signé ce mercredi son premier contrat professionnel avec Rennes.

[#SB29SRFC]



