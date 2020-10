Stade Rennais : ce message de Camavinga qui a tissé un lien immédiat avec la pépite Doku

Cela s'est vu sur le terrain et semble aussi se confirmer en dehors. Jérémy Doku et Eduardo Camavinga, les deux pépites du Stade Rennais, ont immédiatement trouvé des atomes crochus alors que l'ailier n'était même pas arrivé en Bretagne.

Dans des propos relayés par Ouest France, Jérémy Doku est revenu ce vendredi sur son adaptation réussie du côté du Stade Rennais, évoquant spontanément Camavinga qui a eu une petite attention particulière. « Ça s’est bien passé. Il y a beaucoup de jeunes, comme à Anderlecht. Je suis bien avec eux. Avec Eduardo, ça s’est fait naturellement. Il m’avait envoyé un message avant mon arrivée pour me souhaiter la bienvenue. J’étais dans l’avion », a révélé Doku.

Doku voit Rennes comme un palier

Un joli geste de la part du numéro 10 rennais qui a donc dessiné les contours de leur collaboration. Assurant ne « pas penser » au prix important de son transfert (autour de 26 millions d'euros), Jérémy Doku est revenu sur la manière dont son arrivée s'est conclue.

« J’ai été mis au courant une semaine avant mon arrivée. Le projet proposé m’a convaincu. À mon âge, j’ai vraiment besoin de jouer. Je sentais que je pouvais monter de niveau ici. Ce club m’a vraiment attiré. Je sentais que je pouvais franchir une nouvelle étape ici. Je ne voulais pas aller trop haut non plus. Rennes, c’est le club où je peux jouer et les autres clubs me voient, je participe à la Ligue des champions aussi. C’est parfait, c’est magnifique. J’ai eu des contacts avec des plus grands clubs. Mais ça ne m’intéressait pas », a confié Doku.