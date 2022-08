Stade Rennais : ce que Genesio avait à dire avant le derby contre Lorient

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Une reprise sous le signe de l'impatience

"Il y a de l'impatience, une part aussi d'inconnue, même si on a un effectif qui n'a pas trop bougé, ce qui nous laisse quelques garanties. Mais c'est comme ça avant chaque saison. On est contents de redémarrer. On a gardé une ossature même si notre charnière est recomposée. C'est notre seule part d'inconnue. Nos deux défenseurs centraux ont très peu joué ensemble, ils vont devoir trouver leurs automatismes. Au milieu et en attaque, on a vu sur certaines séquences qu'on avait gardé notre qualité de jeu. C'est un plus pour nous afin de bien débuter la saison. On a quelques bases solides."

Des choses à revoir, une mentalité à améliorer

"Le projet tactique est toujours le même. On essaye d'améliorer notre équilibre, nos transitions, mais on ne veut pas évoluer. Dans la façon dont on a encaissé les buts, il y a des choses à faire différemment. Il faut qu'on s'améliore à la perte du ballon ou face à des défenses regroupées. Face à des équipes faisant des attaques placées, on a souvent encaissé des buts sur des centres. On se doit de travailler dessus. Si je crains que les adversaires s'adaptent à notre tactique ? Oui. On a mis la barre assez haut en terme de qualité de jeu. Mais on doit renouveler ça et faire encore mieux. On a perdu trop de matches l'année dernière. On n'a pas eu assez de maturité pour transformer des défaites en nuls. On doit être un peu plus combatifs quand on est menés au score."

Faire mieux que l'année dernière

"Il faut toujours viser plus haut. On est là pour avoir des objectifs élevés. Il y a une exigence au Stade Rennais. Notre devoir est d'avoir des ambitions plus élevées que l'année dernière, même si ça ne veut pas dire qu'on les atteindra. On est qualifiés pour la cinquième année de suite en Coupe d'Europe, c'est normal d'être ambitieux."

Lorient, un adversaire connu

"On a la chance d'avoir beaucoup d'outils nous permettant de montrer les matches de préparation des adversaires. Notre analyste vidéo est allé voir le dernier match de Lorient. On sait que dans ces parties juste avant la reprise de la compétition, les entraîneurs alignent leur équipe type. On a montré des vidéos à nos joueurs."