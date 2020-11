Battu lors de ses deux derniers déplacements européens à Séville (0-1) et à Chelsea (0-3), le Stade Rennais a encore une dernière chance de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les protégés de Julien Stéphan doivent cependant renverser une montagne avec la réception de Chelsea ce mardi au Roazhon Park.

Les Rennais sur RMC et Téléfoot

La rencontre opposant les Bretons aux hommes de Franck Lampard est diffusée sur RMC Sport 1 et RMC Sport UHD. Il est aussi possible de suivre ce match sur Téléfoot. Pour suivre le match en streaming sur RMC Sport, c'est ICI que ça se passe. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur Téléfoot, c'est aussi possible ICI .