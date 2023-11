Stade Rennais : coup de tonnerre de l'avenir de Maurice !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Alors que le Stade Rennais est seulement 13e de Ligue 1 après 12 journées disputées, Bruno Genesio a décidé de ne pas poursuivre l'aventure en tant qu'entraîneur rennais. C'est Julien Stéphan, déjà sur le banc de Rennes entre 2018 et 2021, qui devrait le remplacer.

Le départ de Genesio suivi par celui de Maurice ?

Mais Bruno Genesio pourrait ne pas être le seul à quitter le club breton. Et pour cause, Florian Maurice, qui est le directeur sportif du Stade Rennais depuis l'été 2020, aurait des doutes sur son avenir et pourrait aussi quitter le navire. "L'arrivée prévue de Julien Stephan sur le banc, décidée par l'actionnaire François Pinault, aurait renforcé ses interrogations", expliquent nos confrères.

