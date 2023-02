Stade Rennais : des supporters bannis à Toulouse, des doutes face au LOSC

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Un match important. Pour les deux équipes, bien entendu, qui veulent s'installer dans le haut de la Ligue 1. Et pour cette rencontre face au LOSC, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, ne pourra, comme d'habitude, compter sur toutes ses forces vives.

Martin Terrier, Lorenz Assignon, Hamari Traoré et Xeka sont toujours à l'infirmerie. Et il faut désormais ajouter à cette liste Christopher Wooh, blessé à la cheville. Quant au milieu de terrain croate, Lovro Majer, il reste lui incertain, victime d'une angine ces derniers jours. Bonne nouvelle, toutefois, avec le retour de Arnaud Kalimuendo. Et les deux dernières recrues du mercato hivernal, Djed Spence et Ibrahim Salah, elle devraient effectuer leurs débuts au Roazhon Park, comme l'a confié Genesio en conférence de presse.

Par ailleurs, le club breton a tenu à réagir à l'ahurissante interdiction de déplacement de ses supporters, à Toulouse, le 12 février prochain. Match classé à haut risque, paraît-il..., par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. "Le Stade Rennais F.C. proposait un déplacement encadré qui aurait pu être organisé de manière conjointe avec les autorités locales et les associations de supporters. Surpris et déçu par cette décision qu’il juge exagérée au regard du contexte du match (classé 3/5 par la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme), le Stade Rennais F.C. apporte son soutien à ses supporters privés de ce déplacement. Le SRFC continuera à travailler en concertation avec les autorités pour organiser les déplacements de ses supporters dans les meilleures conditions de sécurité et permettre ainsi à notre communauté de vivre pleinement sa passion, avec écharpes et maillots !"