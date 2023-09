Stade Rennais : Doku a marqué son premier but avec Manchester City

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Pendant que le Stade Rennais galérait face au LOSC (2-2) ce samedi après-midi, Jérémy Doku vivait un grand moment dans son début d'aventure avec Manchester City. L'ailier belge a en effet inscrit son premier but sous les couleurs des Citizens, qu'il a rejoint le 24 août moyennant 60 M€. Alors que les champions d'Europe galéraient sur la pelouse de West Ham, qui menait 1-0, Doku a déboulé dans son couloir gauche, s'est infiltré dans la surface et marqué d'une jolie frappe du droit dans le petit filet opposé. Il n'avait marqué que 12 fois avec Rennes Son premier but pour sa deuxième titularisation. Lui qui n'avait marqué qu'à 12 reprises (et délivré 10 passes décisives) en 90 matches avec le Stade Rennais semble parti sur de meilleures bases dans le nord de l'Angleterre. Il est vrai que le potentiel offensif du MCFC est largement supérieur à ce qu'il a pu connaître en Bretagne (ou qu'il aurait pu connaître n'importe où ailleurs)... Podcast Men's Up Life Pour résumer Cet après-midi au London Stadium, Manchester City était en mauvaise posture face à West Ham, qui menait 1-0 à la pause. Mais au début de la seconde, Jérémy Doku a permis à son équipe d'égaliser au terme d'un déboulé dont il a le secret.

Raphaël Nouet

Rédacteur