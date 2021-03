Stade Rennais : Doku, Europe... Les mots de Genesio après la victoire à Metz (3-1)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Son analyse du match

« Je suis satisfait pour plusieurs raisons, la première pour les trois points, c’est le plus important. Mais je suis aussi satisfait du contenu de la première mi-temps et aussi de notre comportement lorsque l’on a été réduits à dix, que ce soit dans la solidarité que l’équipe a affichée mais aussi dans la gestion technique que l’on a eue. Ça nous a permis de nous procurer des occasions même à dix. Le seul petit regret, c’est d’avoir encaissé ce but en fin de match. On sait très bien que dans les cinq minutes qui suivent un but marqué, on doit être concentrés, sinon on peut être pénalisés. Ça n’a pas porté préjudice mais il faudra s’en rappeler et corriger ça. »

Sur Jérémy Doku

« Son match est très satisfaisant. Après, c’est plus un geste maladroit que méchant et volontaire. Ça reste un jeune joueur. Il a marqué son premier but. Il a su se montrer dangereux comme il sait le faire en percussion. Il a donné une balle de but à Benjamin Bourigeaud en seconde mi-temps. On oublie parfois qu’il n’a que 18 ans. C’est dommage qu’il soit suspendu parce que son premier but aurait pu lui permettre d’enchaîner derrière mais en tout cas, c’est une prestation très encourageante. »

Sur l'Europe

« On y pense, on a l'ambition, mais on doit rester focus sur notre jeu ».