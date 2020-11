Stade Rennais : Edouard Mendy envoie un message flippant avant le choc contre Chelsea

C'est le match de la dernière chance pour le Stade Rennais. Si le club breton veut croire en un avenir en Ligue des champions, cela passe forcément par un succès contre Chelsea ce mardi soir. Pas simplement au vu de la dynamique actuelle des deux clubs.

D'un côté, le club breton vient de subir sa sixième défaite consécutive face aux Girondins (1-0). De l'autre, Chelsea vient d'enchaîner quatre victoires et n'a plus perdu depuis le 20 septembre dernier face à Liverpool (0-2).

Les statistiques ahurissantes de Mendy à Chelsea

Et cerise sur le gâteau, le club londonien peut aussi compter sur la forme exceptionnelle... d'Edouard Mendy, le portier arrivé du Stade Rennais il y a quelques semaines. En effet, Mendy a encore été impeccable lors de la victoire des Blues samedi face à Newcastle (2-0). Et son bilan global est ahurissant. Sept clean-sheets en neuf matchs disputés avec les Blues, et deux de plus avec le Sénégal. En tout, Edouard Mendy n'a encaissé que deux buts sur ses onze derniers matchs. De quoi constituer un rempart particulièrement inquiétant pour Julien Stéphan et ses hommes.