Stade Rennais : Eduardo Camavinga ne se cherche pas d'excuses pour sa saison

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Révélation de la saison passée, arrivée jusqu'en équipe de France en octobre, Eduardo Camavinga (18 ans) a vécu un gros passage à vide du côté du Stade Rennais. S'il a repris une dynamique plus positive ces dernières semaines avec l'arrivée de Bruno Genesio, la pépite rennaise a bien conscience d'être passée à côté de sa saison.

Dans un entretien à Téléfoot qui sera diffusé dimanche prochain, le milieu le plus courtisé du monde a fait amende honorable : « On ne va pas se mentir, j'ai quand même fait une saison moyenne. Il y a eu beaucoup de bas. Je n'ai pas tout le temps fait ce ce qu'il fallait. Après, il faut se servir de ça pour rebondir. Il faut être réaliste. Je sais que je n'ai pas fait que des bons matches. Je sais que j'ai énormément de choses sur lequel je dois progresser et je ne vais pas me cacher derrière l'âge. Ce sont des choses qui arrivent... »

Dans cet entretien, Eduardo Camavinga va aussi évoquer son avenir, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Rennes et tarde encore à prolonger son bail malgré une volonté des deux parties de parvenir à un accord.