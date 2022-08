Stade Rennais : encore un coup dur pour Bruno Genesio

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Un match nul à Monaco et une défaite face à Lorient. Voici le bilan du Stade Rennais en ce début de saison et il est une évidence que la victoire contre Ajaccio, dimanche, est impérative. Problème, l'entraîneur Bruno Genesio va devoir faire face à des joueurs absents. Et non des moindres.

"Pour Mandanda, c’est un problème ligamentaire interne. Ce n’est pas méchant en soir, mais c’est gênant. Il faut que ça cicatrise et les délais peuvent être plus ou moins longs selon les individus. Mais je trouve qu’il récupère plutôt bien, ça évolue plutôt bien." Autre souci, la blessure au nez de Lovro Majer, déjà forfait pour les deux prochains matches. " Il devra garder un plâtre pendant huit à dix jours, puis ensuite porter un masque de protection, avec lequel il devrait pouvoir jouer.

Autres absents, Meling, en phase de reprise, et Guirassy, qui n'est pas blessé, mais qui ne sera pas dans le groupe en raison d'un proche départ.