Stade Rennais : Europe, Camavinga, blessés, Genesio avait des choses à dire

Le groupe contre Monaco

"Tout le monde est opérationnel, sauf Jonas Martin. Truffert a repris l’entrainement collectif. Il va mieux, a encore quelques douleurs mais ça va mieux."

Flavien Tait

"Un joueur en confiance tente des choses qu’il ne ferait pas s’il ne l’était pas. Il ose des choses qu’il n’osait peut-être pas il y a deux mois. C’est à l’image de l’équipe."

La 6e place européenne

"Ça change beaucoup de choses, notamment dans le futur recrutement et dans les joueurs qu’on souhaite conserver. C’est quand même plus attrayant pour les joueurs de jouer la Coupe d’Europe."

L'AS Monaco

"Ils sont impressionnantes physiquement, tactiquement, dans l’animation que le coach a mis en place. Il y a une sorte de confiance, de sérénité et d’humilité qui se dégage de cette équipe qui me plaît beaucoup."

Camavinga

"Il est encore un joueur en développement. Si je me mettais à sa place, je pense qu’il a encore besoin de faire un an dans un club comme le Stade Rennais, avec la confiance de tout le monde. Mais on n'est pas les seuls à lui parler."

Propos retranscrits par Thomas Rassouli à Rennes