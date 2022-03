Stade Rennais - Metz : les 4 raisons de la victoire sans appel des Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Un état d’esprit irréprochable

Au coup d’envoi de cette rencontre, les Rennais étaient largement favori face au FC Metz. Un match qu’ils ont pris très au sérieux malgré la différence au classement entre les deux équipes. Un état d’esprit irréprochables qui leur a permis d’inscrire six buts lors des 90 minutes disputées sans être inquiétés une seule fois par leurs adversaires du jour. Une prestation qui ravivera l’entraîneur Bruno Génésio.

Une défense très solide

Si les Rennais ont effectué une très bonne prestation offensive, leur défense a été également à la hauteur cette après-midi. Une solidité défensive impressionnante qui a été la base de leur victoire. Lors de cette rencontre, les bretons n’ont concédé que deux tirs. Malgré le but, encaissé tardivement à la 87ème minute, les Rennais n’ont pas eu grand-chose à craindre lors du match ce qui leur a permis de réaliser au maximum leur assauts offensifs. Hamari Traoré illustre parfaitement la solidité de son équipe. Le défenseur latéral droit en plus de sa bonne contribution défensive à inscrit le cinquième but de son équipe à l’heure de jeu.

Un trio offensif de gala

Alignés en attaque, Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud et Serhou Guirassi ont réaliser une prestation de haut niveau. Les trois hommes sont impliqués sur cinq des six buts de leur équipe cet après-midi. Si le buteur rennais Guirassi s’est illustré avec un triplé, son coéquipier Benjamin Bourigeaud l’a imité en délivrant un triplé de passes décisives. Au total, les trois hommes ont réalisé onze des 21 tirs de leur équipe contre Metz.

Une maitrise impressionnante

Les Rennais se sont certes imposés largement au tableau d’affichage, mais leur succès est dû à une maitrise parfaite du match. En effet, les hommes de Bruno Génésio ont dominé leur adversaire de la tête et des épaules dans tous les compartiments du jeu. Ils comptent 64% de possession de balle sur l’ensemble de la rencontre, ont tirés dix fois plus au but que leur adversaire et ont réalisés deux fois plus de passes en 90 minutes. Une domination sans conteste qui s’est reflété au tableau d’affichage.

Pour résumer Le Stade Rennais s’est imposé, à domicile, contre Metz (6-0) lors de la 29ème journée de Ligue 1. Voici les 4 raisons du succès des Rennais. Une victoire qui permet aux joueurs de Bruno Génésio de la seconde place du classement.

Adam Duarte

Rédacteur