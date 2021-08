Stade Rennais, FC Nantes : quand Bourigeaud fait la leçon à Lafont…

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Lafont risque d’avoir Bourigeaud dans le collimateur ! Lors de l’incroyable retournement de situation face au FC Nantes (3-2) dans les arrêts de jeu en janvier 2020, Benjamin Bourigeaud n’a pas manqué de chambrer le gardien des canaris.

Ce jour-là, alors que Nantes mène 1-2, Benjamin Bourigeaud égalise à la 95ème minute. 3 minutes plus tard, alors que Raphina marque le but du 3-2 ce dernier est vérifié à la VAR. Dans l’attente de la décision, Benjamin Bourigeaud n’a pas hésité à conseiller son ex-coéquipier brésilien sur sa célébration, lui proposant d’aller célébrer devant les supportais nantais et Alban Lafont en cas de validation. Interrogé par France Bleu Armorique, Bourigeaud avait justifié ce choix : « je lui avait demandé de lui faire un peu fermer sa bouche (ndlr : à Lafont) parce qu’il avait beaucoup parlé ce soir-là ». Les retrouvailles au Roahzon Park risquent d’être tendues !

