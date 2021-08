Stade Rennais - FC Nantes : une mauvaise nouvelle tombe pour les Canaris avant le derby

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Les canaris ne savent plus gagner à Rennes. Depuis le 29 septembre 2013, et une victoire 3-1, les supporters n’ont plus rien à se mettre sous la dent. Lors des sept dernières confrontations au Roahzon Park, les Nantais n’ont su faire mieux que 3 matchs nuls et 4 défaites.

Un triste record qui aurait pu être accompagné du même sort à domicile s’ils n’avaient pas battus leurs voisins en 2019 à la Beaujoire après 15 ans sans gagner. En forme lors de ce début de saison après un match nul à Monaco (1-1) et une victoire (2-0) face à Metz, est-ce la bonne année pour les hommes d’Antoine Kombouaré ? Réponse ce dimanche 17h même si l’effectif nantais semble sur le papier inférieur à celui de son voisin rennais.

🗣 ''Prendre des points pour maintenir la dynamique''



Entretien avec @DennisAppiahOf à quatre jours du derby contre le @staderennais ⤵#srfcfcn — FC Nantes (@FCNantes) August 18, 2021