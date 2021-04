Stade Rennais, OL : Depay a un gros impact sur le bourreau du FC Nantes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

D'une superbe frappe enroulée du pied droit qui s'est logée dans la lucarne d'Alban Lafont (52e), Martin Terrier a offert la victoire ce dimanche au Stade Rennais dans le derby face au FC Nantes (1-0), à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1.

"C’est mon plus beau but de ma jeune carrière"

Martin Terrier au duel avec Nicolas Pallois Credit Photo - Icon Sport

Après la rencontre, l'attaquant rennais est revenu sur son bijou et sur sa célébration qui est un clin d’œil à son ancien coéquipier à l'OL, Memphis Depay. "Ça s’est passé très rapidement, c’est un geste d’attaquant, le ballon me revient et d’instinct je reprends le ballon. Je suis très heureux. C’est un ut magnifique, encore plus dans un derby. Je n’ai même pas jeté un coup d’œil sur le gardien ou les défenseurs. Ce sont des tirs qu’on travaille à l’entraînement. C’est une zone que j’affectionne, de partir de la gauche et de rentrer sur mon pied droit. (...) C’est un clin d’œil à Memphis Depay, avec qui je suis encore en contact. C’est mon plus beau but de ma jeune carrière."

[#SRFCFCN]



💬 Les mots de Bruno Genesio & Martin Terrier après le derby👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 11, 2021