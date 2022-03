Stade Rennais : Genesio a digéré Leicester et a de bonnes nouvelles avant Metz

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Bruno Genesio a démarré sa conférence de presse par de bonnes nouvelles au sujet de son groupe. « Le groupe convoqué pour Metz sera le même que celui de jeudi. Il n’y a pas eu de nouveaux pépins physiques après Leicester, a-t-il souri. Nous sommes bien préparés pour demain. Les joueurs sont bien physiquement, et cela s’est vu sur la débauche d’énergie lors du dernier match. Il y a une bonne dynamique, on est prêts pour enchaîner. »

L’entraîneur du Stade Rennais a digéré la pilule Leicester mais ne prend pas le FC Metz à la légère. Loin de là. « Il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Metz qui a fait de bons résultats à l’extérieur contre les gros du championnat. C’est une formation qui est difficile à manœuvrer, a-t-il ajouté. On est une équipe qui aime faire les efforts les uns pour les autres. Tant qu'on restera comme ça, on sera difficile à bouger. Il faut maintenir cette exigence. »

Conscient du niveau de jeu du FC Metz, Genesio sait que ses attaquants auront la tâche difficile face à une arrière-garde resserrée. « Demain, on s’attend à faire face à un bloc bas, avec des lignes serrées, a-t-il analysé. À nous de trouver les solutions et d’être vigilants face à une équipe qui est aussi capable de se projeter rapidement vers l'avant. »

