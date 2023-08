Stade Rennais : Genesio annonce les débuts de Matic et Blas face au RC Lens !

Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours du choc RC Lens – Stade Rennais, Bruno Genesio a fait le point sur les forces en présence pour ce match. Un match qui pourrait d'ailleurs être le premier Nemanja Matic (ex-AS Rome) sous ses nouvelles couleurs puisque le Serbe est opérationnel. Il devrait néanmoins débuter sur le banc car à court de rythme.

A Bollaert, le Stade Rennais va aussi récupérer deux de ses titulaires en puissance : Adrien Truffert, de retour de sa blessure à la cheville contractée lors du dernier match de préparation face à Wolverhampton, et Ludovic Blas, qui a purgé sa suspension héritée de son dernier match avec Nantes l'an passé.

Pour rappel, le Stade Rennais – qui est toujours privé de Martin Terrier (en phase de reprise après sa longue blessure) – a pris la tête de la Ligue 1 au goal-average après sa démonstration inaugurale contre Metz (5-1).

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Bruno Genesio a annoncé plusieurs grandes nouvelles avant RC Lens - Stade Rennais. Non seulement la recrue phare Nemanja Matic sera de la partie mais on assistera aussi au retour d'Adrien Truffert et à la première de Ludovic Blas.