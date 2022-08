Stade Rennais : Genesio convoque Laborde pour affronter Brest et parle de la fin du mercato

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Doku absent, Majer présent mais masqué

"Arnaud Kalimuendo est en soins et Jérémy Doku a ressenti une petite gêne musculaire et sera absent. Il devrait être là pour Fenerbahçe mais il sera plus probablement présent pour Marseille. Lovro (Majer) sera dans le groupe. Avec un masque mais il sera dans le groupe."

Ses enseignements de la défaite à Lens

"La première mi-temps à Lens a été très équilibrée, très tactique. Peu d'occasions de part et d'autres. Une deuxième période avec une bonne entame, contrairement à ce que j'avais pensé. On a eu 10-15 minutes de souffrance durant lesquelles on encaisse deux buts mais une fin de match où on doit revenir au score. Il y a des enseignements à tirer de cette défaite qu'on aurait dû éviter. Je trouve que quand on attaque, on oublie de défendre et inversement. On doit progresser là-dessus. Quand on subissait, on ne parvenait pas à bien sortir alors qu'on aurait pu leur faire mal."

Laborde sera dans le groupe, son avis sur la fin du mercato

"Gaëtan Laborde sera dans le groupe et il jouera demain. La fin de mercato n'est pas perturbante, elle soulage (rires) ! Les entraîneurs sont tous exposés à des arrivées et des départs. Il peut se passer plein de choses jusqu'à jeudi. Il faut tenir compte de la volonté de tout le monde. C'est vrai, j'ai dit qu'il nous manquait un milieu box to box, percutant. Mais j'ai aussi dit qu'il fallait uniquement prendre des joueurs qui pourraient nous apporter une valeur ajoutée. Je ne suis pas sûr que les très bons joueurs soient sur le marché. Je me suis fait à l'idée que je n'aurais pas ce type de joueur. Il faut avancer. On ne peut pas passer son temps à pleurer sur son sort."