Stade Rennais : le PSG, les absents, Laborde et les paris, Genesio avait des choses à dire

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le groupe

"Flavien Tait ne sera pas la, Doku non plus, ni Salin. Concernant Romain, c'est une rechute au mollet. Pour Doku, on table sur trois semaines. Quant à Gomis, qui ne s'est pas entraîné avec nous depuis des semaines, on fera le point ce jour avec lui."

Le PSG

"Le seul match de la saison ou la pression n'est pas sur nous. Beaucoup d'ambition, de plaisir. Il faut faire le match parfait pour prendre des points. Et espérer que Paris soit un peu concerné par autre chose. Ils ne perdent jamais avant la Ligue des Champions ? Ça ne m'étonne pas. Comme toute grande équipe. On devra avoir de l'ambition dans le jeu. La solution ? Etre à 100%. Et avoir un peu de réussite. Il faut qu'on parvienne à leur poser des problèmes."

Le parcours du PSG

"On le mésestime un peu, je trouve. Avoir treize points d'avance sur le second, il faut quand même le faire. Nous, on ne va pas y aller en touristes, bien entendu. Dans le football, tout est possible. Mais on sait que c'est Paris en face. Il n'y a pas de préparation spéciale parce que c'est le PSG. Mais il faudra des circonstances favorables, on le sait."

Laborde et les paris sportifs

"C'est une erreur, et sans doute due à une manipulation je le pense. Après, c'est marqué noir sur blanc dans les contrats des joueurs, donc...Mais bon, Gaëtan est un garçon intelligent et je suis certain que le sursis (trois matches) restera du sursis. Et qu'il ne recommencera pas."