Stade Rennais : Génésio bave devant Tchouaméni et compte sur un nouvel international

Le Stade Rennais a réalisé une belle saison en Ligue 1. Les hommes de Bruno Génésio seront européens la saison prochaine et voudront continuer sur leur lancée. Performants avec leur club, plusieurs joueurs rennais se sont vus récompensés au niveau international par des pré-sélections ou des sélections. Récemment, un Rennais a été convoqué pour la première fois pour participer à la Ligue des Nations.

En effet, Dogan Alemdar a été appelé pour la première fois avec la sélection A de la Turquie, pour les quatre matches de la Ligue des Nations du 4 au 14 juin 2022. Après avoir connu les équipes de jeunes, le gardien truc franchi une nouvelle étape dans sa carrière.

De son côté, Bruno Genesio a confirmé vouloir recruter un milieu puissant au mercato... dans le même profil qu’Aurélien Tchouaméni. "Par moments, lorsqu’on n’a pas le ballon, on a besoin aussi de plus d’impact, de joueurs capables d’arracher le ballon dans les pieds de l’adversaire. C’est une réflexion, mais pas que, a-t-il assuré dans Ouest France. On a aussi besoin d’un bon joueur de football, qui a cet impact. Par exemple, un joueur comme Tchouaméni correspond à ce profil. Mais ce ne sera pas lui (rire) !"

A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #NationsLeague pic.twitter.com/9mFTO6cgF9 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) May 23, 2022

Pour résumer Alors que la coupe du monde arrive en fin d’année, Bruno Génésio compte un nouvel international dans son effectif. Le gardien Dogan Alemdar a été appelé pour la première fois avec la sélection A de la Turquie pour les matchs du mois de juin.

Adam Duarte

Rédacteur