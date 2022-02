Stade Rennais : Génésio défend Antonetti après les incidents de LOSC - Metz

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Lors du match nul vendredi dernier entre le LOSC et Metz (0-0), une altercation a éclatée à la fin du match entre l'entraîneur messin, Frédéric Antonetti, et le directeur technique des Dogues, Sylvain Armand.

Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse de Montpellier, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Génésio, a pris la défense de Frédéric Antonetti, qui a écopé de 10 matchs de suspension dont 7 ferme après cette altercation.

"Sur le fond, il a raison. Sur la forme, il a tort. Il me semble qu’en France, il y a beaucoup trop de monde dans les couloirs avant, pendant et après les matchs. Pour parler avec des gens qui travaillent en Angleterre, ce n’est pas du tout comme ça que ça se passe. Peut-être que ça limite aussi les problèmes qui ont pu arriver dans ce match. Inspirons-nous de ce qu’il se fait de bien à l’étranger pour éviter tout ça. Fred est quelqu’un de sanguin, je ne pense pas que c’était méchant. Ça peut arriver, car on a beaucoup de pression, car on est énervés, car des faits de jeu nous ont énervé. Il faut que tout le monde se remette en question, ce n’est pas de taper toujours sur les mêmes personnes qui va nous permettre de régler les problèmes qu’il y a quasiment tous les week-ends sur pas mal de terrains en France", a confié Bruno Génésio devant la presse.

