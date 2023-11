Stade Rennais : Genesio éjecté à Noël, Maurice tient déjà son remplaçant en L1

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Mohamed Toubache-Ter l’assure : il n’a « jamais été question de se séparer » de Bruno Genesio à Rennes même si l’insider est étonné par la forme prise par l’annonce : « Je n’ai pas compris qu’il n’a pas été conforté publiquement par ses dirigeants. La raison ? Cela vient de la famille Pinault. Dans les 48 dernières heures, on a assisté à une grosse explication en interne. Bruno Genesio s’est livré, il a dit ce qu’il pensait, ce qu’il pense du Mercato et de ce qui se passe en interne… »

4,7 M€ à sortir pour se séparer de Genesio

Pour lui, ça pourrait néanmoins bouger dans les prochaines semaines si les résultats ne s’améliorent pas en Ligue 1 dans le dernier rush avant Noël : « S’il n’a jamais été en danger jusqu’à présent, la donne va changer dans les semaines à venir. Moi, je ne garantis pas que Bruno Genesio sera entraîneur du Stade Rennais jusqu’à la fin de saison. S’il n’inverse pas la tendance sur le plan sportif avant Noël, je ne vois pas comment il pourrait être maintenu à la reprise en janvier 2024 (…) Pourquoi ils n’ont pas envisagé un licenciement plus tôt ? Déjà parce que ça coûte cher – 4,7 M€ si j’ai bonne mémoire – mais aussi parce que cet effectif est construit pour lui… »

Maurice vise un coach coté de Ligue 1 pour le remplacer

Dans cette interview, Mohamed Toubache-Ter s’en est également pris au directeur sportif Florian Maurice, qui n’a pas été clair avec Genesio selon lui : « Flo Maurice a fait quelque chose qu’il n’aurait jamais dû faire en s’entretenant avec certaines personnes à l’intérieur et à l’extérieur du club en leur disant qu’il souhaitait changer d’entraîneur à la fin de saison, que c’était une fin de cycle tout simplement… Et ça Bruno Genesio l’a appris à la fin du Mercato. Quand un directeur technique qui est censé être ton ami fait ça derrière ton dos, ça crée des crispations (…) Il avait déjà une idée pour l’entraîneur qui le remplacerait. Je ne peux pas donner le nom mais c’est un entraîneur de Ligue 1 très apprécié et très reconnu du championnat français actuel ».

