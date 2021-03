Stade Rennais : Genesio entame sa révolution face au RC Strasbourg

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Pour le match en retard à Marseille (0-1) mercredi, Bruno Genesio n'avait pas eu le temps d'apposer sa patte sur sa nouvelle équipe. Le fait de jouer sur un terrain toujours difficile mais également face à un adversaire direct dans la course à l'Europe ne favorisait pas la prise de risques. Mais dans son édition du jour, L'Equipe assure que le successeur de Julien Stéphan va opérer ses premiers changements cet après-midi lors de la réception du RC Strasbourg. Pour notamment revitaliser la quinzième attaque du championnat.

Retour de Da Silva, titularisation de Tait, Terrier dans l'axe ?

« Cet après-midi, la patte Genesio pourrait se manifester bien au-delà du remplacement de Clément Grenier, blessé (cheville), peut-on lire dans le quotidien sportif. Guirassy pourrait glisser sur le banc pour faire de la place à Terrier dans l’axe, Flavien Tait pourrait débuter tout comme le capitaine Da Silva, de retour après deux matches sur le banc. Le coach a évoqué la possibilité d’un système différent, la nécessité de trouver, sur les ailes, des dédoublements plus évidents, et la qualité montrée par quelques suppléants à l’entraînement. Comme si c’était le moment, pour lui aussi, d’être tranchant. »

Désormais 10e, le Stade Rennais possède six points de retard sur le RC Lens, 6e et qui recevra le FC Metz cet après-midi, et sept sur l'OM, détenteur de la 5e place. S'il veut accrocher une place pour l'Europa League, le club breton ne peut plus se permettre d'égarer des points en route.