Stade Rennais : Genesio et le SRFC démentent une séparation en juin

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

En milieu d'après-midi, RMC a publié un article annonçant la possibilité que Bruno Genesio quitte son poste au Stade Rennais en fin de saison. L'entraîneur est sous contrat jusqu'en 2025 mais il aurait des divergences de vue avec ses dirigeants et, surtout, il ne se verrait pas faire de vieux os dans le métier. Le fait que les Rouge et Noir ne se qualifient pas pour une Coupe européenne (ils sont actuellement 6es) pourrait également peser dans la balance.

"Bruno Genesio et le Stade Rennais FC démentent rigoureusement la rumeur d’un départ"

Le SRFC n'a pas tardé à réagir à cette "information" via un communiqué publié sur les réseaux sociaux : « Très surpris par l’article publié ce jour par RMC Sport, Bruno Genesio et le Stade Rennais FC démentent rigoureusement la rumeur d’un départ. Cette publication ne peut remettre en cause le climat serein du club et les excellentes relations qu’entretiennent Bruno Genesio et la direction du Stade Rennais FC. Par ailleurs, notre coach - prolongé l’été dernier - n’a aucunement l’intention d’arrêter sa carrière à seulement 56 ans. En course pour une 6e qualification européenne consécutive, l’ensemble du club se focalise sur son objectif ».