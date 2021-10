Stade Rennais : Genesio félicite deux héros inattendus après la victoire contre Strasbourg (1-0)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Ce dimanche, le Stade Rennais a eu toutes les peines du monde à faire sauter le verrou du RC Strasbourg. Les Rouge et Noir y sont finalement parvenus à dix minutes de la fin par Nayef Aguerd sur corner. Un résultat qui satisfait Bruno Genesio, bien conscient qu'il s'agissait d'un « match difficile face à une équipe bien regroupée ».

« Je ne vais pas faire des roulades car on est sur une bonne série »

« On n'a pas su concrétiser nos occasions en première mi-temps et plus l'on avançait dans le match, plus c'était compliqué. Mais c'était important de l'emporter pour continuer notre progression. On a réussi à marquer sur un coup de pied arrêté, c'est un facteur qui fait souvent la différence sur ce genre de matchs. D'ailleurs, on a avait déjà été dangereux sur phases arrêtées en première mi-temps mais le gardien adverse a été bon. Il y avait très peu d'espaces, il fallait être juste techniquement et c'est ce qui nous a manqué en seconde mi-temps où il y a eu plus de déchets techniques. Sur l'ensemble du match, le résultat est mérité et c'est le genre de rencontre compliquée où il faut se satisfaire d'avoir gagné », a confié le coach rennais qui ne veut toujours pas s'enflammer : « Pour le moment, tout va bien mais vous me connaissez, je ne vais pas faire des roulades car on est sur bonne série ».

Dans son speech, Bruno Genesio a aussi mis en avant deux joueurs au delà de son buteur : Alfred Gomis et Lovro Majer. « Avec cet arrêt décisif en fin de match, Alfred nous permet de garder les 3 points. Il est en confiance et je suis très content pour lui. Il a parfois subit des critiques exagérées mais il n'a jamais cessé de travailler et nous l'avons tous toujours soutenu. Il est aujourd'hui récompensé. L'entrée de Lovro a été bonne au délà de sa passe décisive, il a amené une maitrise technique et a joué avec beaucoup de sérénité, c'est intéréssant ».