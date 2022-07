Stade Rennais : Genesio juge la première de Theate

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Officiellement un joueur du Stade Rennais depuis ce vendredi, Arthur Theate était déjà titulaire le lendemain pour le dernier match de préparation des Bretons, perdu face à Aston Villa (2-1). C'est même le défenseur central belge qui a inscrit le but rennais. Après la rencontre, l'entraîneur du club Rouge et Noir, Bruno Genesio, a jugé les débuts de sa recrue.

"J'ai bien aimé"

"J’ai bien aimé, ce n’est jamais évident quand on n’a qu’un seul entrainement de s’intégrer, surtout à ce poste où on a besoin d’automatismes, de complicité avec celui qui joue à côté de vous. Je l’ai trouvé plutôt bien, encourageant pour un premier match dans ce contexte. On sent que c’est quelqu’un d’avenant, qui a l’air assez à l’aise, parle la langue française ce qui est un avantage pour s’intégrer facilement."

💬 La réaction du coach à l'issue de #SRFCAVFC 👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 30, 2022

