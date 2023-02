Stade Rennais : Genesio nie toute embrouille avec Tait

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Samedi dernier, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, et son milieu de terrain, Flavien Tait, auraient eu une petite embrouille à l'entraînement. D'où l'absence de l'ancien Angevin lors du match contre Clermont (2-0).

Podcast Men's Up Life

"C’était juste un choix sportif"

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille du 16e de finale retour de la Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk, l'ancien coach de l'OL a annoncé que Flavien Tait serait bien de retour pour ce match, niant toute embrouille avec son joueur et dénonçant les rumeurs selon lesquelles il aurait eu une relation extra-conjugale avec la compagne de son coéquipier, Lovro Majer.

"Et j’en profite pour donner un petit conseil. Quand il y a des informations qui sortent comme ça, ça serait bien de vérifier avant de les relayer. Parce que c’est très grave ce qu’il s’est passé. Je ne parle pas du fait qu’il ne soit pas dans le groupe. Le tweet qui a été relayé d’une manière amateure, après le match, pour moi c’est très grave. Ça ne me fait pas rire du tout, je sais qu’il y a encore des gens qui ont rigolé. Moi ça ne m’a pas fait rire du tout. Et je pense que votre devoir à vous journalistes, c’est de vérifier les informations avant de les relayer. Et non pas de les relayer bêtement comme ça a pu être fait par certains d’entre vous. Je ferme la parenthèse. C’était juste un choix sportif, et uniquement un choix sportif sur ce match."

[#ConfSRFC]



📺 Bruno Genesio et @SteveMandanda étaient en conférence de presse à la veille de #SRFCSHA. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 22, 2023

Pour résumer Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille du 16e de finale retour de la Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a annoncé que Flavien Tait serait bien de retour pour ce match, niant toute embrouille avec son joueur.

Fabien Chorlet

Rédacteur