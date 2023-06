Stade Rennais : Genesio pas optimiste dans la course à l'Europe

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Demain soir, le principal suspense de la 38e journée concernera la course aux 4e et 5e place. Pour le moment, c'est le LOSC (4e), qui est en Europa League, le Stade Rennais (5e) allant en Europa League Conférence. Mais l'AS Monaco (6e), qui possède le même nombre de points que les Rouge et Noir est à l'affut, de même que l'OL (7e), qui pointe cependant à trois longueurs. Lors de cette ultime levée, Lille jouera à Troyes, Rennes à Brest, Monaco recevra Toulouse alors que Lyon ira à Nice. Pour Bruno Genesio, c'est son équipe qui a le pire adversaire.

"Nous avons le match le plus difficile"

"Je ne vois pas Lille se faire accrocher à Troyes, a-t-il déclaré en conférence de presse. Monaco est chez lui, mais sur une dernière journée, tout est possible. Je pense que nous avons le match le plus difficile. On s’attend à un match difficile car c’est une équipe performante à domicile depuis plusieurs semaines, depuis deux mois quasiment. Ils ont réalisé une seconde partie de saison assez remarquable avec l’arrivée d’Eric Roy à la tête de l’équipe. C’est un derby, le stade sera plein. On sait ce qui nous attend. On sait aussi ce qui nous attend si on prend le match comme on l’a fait contre Monaco. Ce sera à nous de nous montrer aussi conquérants et d’avoir la même envie et le même état d’esprit pour l’emporter."

Raphaël Nouet

