Stade Rennais : Genesio pointe 2 défauts chez ses joueurs après la défaite à Clermont

Football Club Stade Rennais

Le Stade Rennais a laissé passer une belle occasion de rester au contact du train de la Champions League. Car l'OGC Nice s'est imposé à Metz (2-0) ce dimanche après-midi, de même que l'OM à Lens (2-0) la veille. A Clermont, les Rouge et Noir menaient à la pause mais ils se sont faits renverser par des locaux transfigurés au retour des vestiaires. Forcément rageant pour Bruno Genesio, qui a pointé deux manques majeurs dans son équipe.

« C’est un match qui ressemble beaucoup à ceux que l’on a pu perdre ces derniers temps avec une première mi-temps plutôt cohérente, seulement ponctuée par un but alors que l’on a eu les occasions pour mettre le deuxième. On s’est encore créé trois ou quatre occasions en début de seconde période, très nettes où de nouveau on ne concrétise pas. Clermont n’était pas très bien à ce moment-là et on les a relancés. Il y aussi quelques gestes de suffisance derrière et un manque d’agressivité. On les a remis dans le match à tel point qu’ils sont allés chercher les trois points avec leurs qualités et leur âme. Ce dont on a beaucoup manqué en seconde mi-temps. J’ai surtout l’impression que c’est un remake de plusieurs matchs avec de bonnes choses et de mauvaises choses, ce n’est donc pas un hasard. On doit avoir plus de conviction pour faire mal aux adversaires. On est trop gentil dans les deux surfaces. Quand vous ne concrétisez pas dans vos temps forts, vous donnez de la force à l’adversaire, c’est ce qui s’est passé. »

