Stade Rennais : Genesio pointe une lacune inquiétante après le nul à Auxerre

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

C'est un Bruno Genesio forcément remonté qui a répondu aux questions de Prime Vidéo après le nul de son équipe à Auxerre (0-0). Six jours après une prestation décevante face à l'OM (0-1) au Roazhon Park, les Rouge et Noir ont déçu à l'Abbé-Deschamps (0-0). Transparents au niveau offensif, ternes au milieu de terrain, ils ont eu la chance de repartir avec un point, la barre ayant sauvé Mandanda en première période. Alors, forcément, leur entraîneur l'avait mauvaise au terme de la partie : « On manque beaucoup trop du sens du sacrifice, on manque de tranchant, d’action tranchante, on est lent. Je suis très très déçu du comportement de mes joueurs. Je dis souvent que le résultat, il n’est pas secondaire, mais il est la conséquence de ce qu’on fait. Et là, je suis très très déçu du visage qu’on a affiché et des attitudes. » Le souci, c'est que la semaine prochaine, c'est un déplacement au Parc des Princes qui attend les Rouge et Noir. Pas le meilleur endroit pour espérer une réaction... Le coach de Rennes attaque encore ses joueurs ! https://t.co/HiHYkRThj6 — Foot Mercato (@footmercato) March 11, 2023

Pour résumer L'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, était très mécontent de la prestation de son équipe, tenue en echec par Auxerre (0-0) à l'Abbé-Deschamps. Il a pointé du doigt un manque d'esprit de sacrifice de la part de ses joueurs. Inquiétant alors que se profile le sprint final de la saison.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life