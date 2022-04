Stade Rennais - ASSE : Génésio prédit le scénario du match

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Bruno Génésio était présent ce jeudi en conférence de presse avant de recevoir ce samedi l'AS Saint-Etienne, à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1. Le technicien du Stade Rennais pense que ce match face aux Verts pourrait ressembler au scénario de celui contre Lorient où les Rennais s'étaient largement imposés (5-0).

"C’est un match qui risque de ressembler à celui de Lorient"

"C’est une équipe qui lutte pour le maintien et qu'il est dans une situation difficile. C’est un match qui risque de ressembler à celui de Lorient. Là on a eu la bonne idée de marquer deux buts en 20 minutes, ce qui nous a facilité la tâche et mis un bon coup à Lorient. On a envie d’attaquer fort, comme quasiment chaque fois ici au Roazhon Park, et développer notre jeu sans calcul."

