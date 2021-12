Stade Rennais : Genesio prêt à annoncer deux grandes nouvelles avant l’ASSE ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade Rennais doit une revanche à ses supporters. Après avoir tutoyé les étoiles, les joueurs de Bruno Genesio sont durement retombés sur terre mercredi en s’inclinant au Roazhon Park face au LOSC (1-2). Forcément, un rebond est attendu dès dimanche face à Geoffroy-Guichard, où l’ASSE reste sur une défaite rageante contre le PSG (1-3).

Pour pimenter encore plus le duel entre les deux formations, Genesio pourrait compter sur deux joueurs qui lui ont fait défaut mercredi face aux Dogues : Flavien Tait et Lovro Majer. Selon L’Équipe, le premier, souffrant d’une hanche, pourrait revenir à Saint-Étienne. Le deuxième « avait besoin de souffler », a expliqué Bruno Genesio, et serait lui aussi attendu pour apporter une dimension créatrice.

« Tait, replacé devant la défense, a été un détonateur essentiel de la série de 13 matches sans défaite, record de l’histoire du club, rappelle le quotidien sportif. Le Croate a pris le relais sur les dernières semaines. Avec eux, Rennes prend une nouvelle dimension, notamment face aux blocs bas devenus la norme pour le contrer. » On jurerait que c’est la stratégie que Claude Puel pourrait mettre en place dimanche pour anesthésier le SRFC.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

BON BAISERS DE RUSSIE ! 🇷🇺

Vers un propriétaire russe à la tête de l'ASSE ?

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/MEkqk00fkh — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 30, 2021