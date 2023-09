Stade Rennais : Genesio s’immisce aussi dans l’affaire Gouiri

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Alors que le choix de la nationalité sportive d’Amine Gouiri (23 ans) est un vaste sujet de débat actuellement au Stade Rennais, l’attaquant formé à l’OL tarde à se positionner publiquement pour savoir si, oui ou non, il va rejoindre les Fennecs d’Algérie et participer à la prochaine CAN ou attendre sa chance chez les A en France après ses 73 sélections en Espoirs.

Genesio évoque une « adaptation » en fonction de la décision de Gouiri

Si, du côté du sélectionneur algérien Djamel Belmadi, la cause est déjà quasiment entendue et que tout se clarifiera en octobre, en Bretagne c’est encore le grand flou. Cette semaine, Florian Maurice a d’ailleurs fait savoir que la décision d’Amine Gouiri n’était « pas actée ».

De son côté, Bruno Genesio a aussi pris la parole dans ce débat, reconnaissant une certaine gêne sur le sujet : « Ce sont des choses sur lesquelles je ne peux pas intervenir, je n’ai pas d’informations, c’est d’abord un choix personnel pour Amine. S’il le faut, on s’adaptera, on doit travailler sur ça et anticiper. Mais Amine ne m’en a pas parlé… »

