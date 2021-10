Stade Rennais : Genesio salue le caractère de ses hommes à Arnhem (2-1) et défend Badé

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Amorphe et logiquement mené à la pause face au Vitesse Arnhem, le Stade Rennais s'est finalement réveillé lors du second acte pour s'imposer 2-1 aux Pays-Bas et s'offrir un début de mano-à-mano avec Tottenham.

A l'issue de la rencontre, Bruno Genesio était plutôt satisfait du résultat et de l'état d'esprit même si le scénario l'a laissé sur sa faim : « On peut le dire, c'était un Rennes avec deux visages. La première période, c'était insuffisant. Il n'y avait pas de rythme. Les transmissions, les courses, c'était mauvais. Il n'y avait pas de vitesse. Mais on a corrigé cela dès l'entame de la deuxième période en utilisant beaucoup mieux nos latéraux. On résiste ensuite à 10 contre 11. C'est très positif alors que l'on dit souvent de mon équipe qu'elle manque de caractère. Les gars ont montré le contraire ».

Parlant d'un succès « finalement logique », le coach rennais n'a pas voulu enfoncer sa recrue défensive Loïc Badé, encore passé au travers et exclu à un quart d'heures du terme : « Sur la prestation de Badé , c'est un très jeune joueur. Il découvre un nouveau club et un nouveau système. Il ne faut pas le juger sur deux ou trois matches. À long terme, il va montrer toutes ses qualités. »