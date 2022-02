Stade Rennais : Genesio tempère l'éclosion d'une pépite ramenée par Maurice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Auteurs de débuts très prometteurs avec le Stade Rennais, Kamaldeen Sulemana (19 ans) connait depuis une légère crise de croissance. Entre ses pépins physiques, la CAN et la concurrence, le Ghanéen n'a plus été titulaire depuis le 1er décembre dernier à Lille. Une situation que Bruno Genesio juge normal pour l'ancien joueur de Midtjylland (D1 danoise) qui découvre seulement la Ligue 1 depuis quelques mois.

« Il faut qu'on soit protecteurs »

« Cela a aussi été valable pour Lovro (Majer) ou d’autres joueurs. Il faut qu’on soit protecteurs. C’est votre rôle (les médias) de les solliciter, c’est le rôle de tout le monde d’encenser un joueur lorsqu’il fait un ou deux très bons matches. Nous, notre rôle, c’est de les protéger de tout ça, parce qu’on sait que ça peut être contre-productif pour de jeunes joueurs. Il faut être vigilant, et je pense qu’on ne l’a peut-être pas suffisamment fait à ce moment-là », a confié le technicien breton au sujet de son ailier.

Comme pour Jérémy Doku, qui connait une saison compliquée à cause des blessures, les temps sont durs pour les feux follets des Rouge et Noir...