Stade Rennais : Genesio tire de l'espoir du nul face à Tottenham (2-2)

En difficulté en Ligue 1 et pire attaque du championnat, le Stade Rennais s'est réveillé de manière assez surprenante hier au Roazhon Park face à Tottenham (2-2). Un résultat en forme de mythe fondateur pour le club breton auquel Bruno Genesio se raccroche pour la suite.

« Ce qui est positif c'est de retrouver une vraie équipe, avec une âme »

En conférence de presse, le technicien a mis en avant l'état d'esprit : « Dans les intentions et dans l'état d'esprit, c'est le meilleur match de la saison. Il y a beaucoup de regrets pour le score. Sur le premier but encaissé, on n'a pas de réussite parce qu'on marque contre notre camp mais on aurait dû mieux défendre avant. Sur le 2e, c'est vraiment un manque de chance. De notre côté, il y a eu des occasions, de l'envie, du jeu vers l'avant, des courses, de la variété dans le jeu...On les a mis en difficulté dans les deux périodes. Je suis déçu du résultat mais ce qui est positif c'est de retrouver une vraie équipe, avec une âme ».

S'il a eu honte de ses joueurs lors de la défaite face à Reims (0-2) dimanche dernier, le coach rennais avait cette fois-ci des motifs de fierté : « Les joueurs ont fait davantage d'efforts avec le ballon ou dans le replacement et l'animation défensive. À partir de là, on peut jouer, on peut poser notre jeu. Ce soir, l'objectif était de se rassurer, de montrer d'autres valeurs, maintenant l'objectif est atteint, il nous manque deux points pour être tout à fait contents. »