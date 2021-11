Stade Rennais : Genesio va relancer un joueur contre Montpellier

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

L'aventure rennaise de Loïc Badé avait plutôt bien commencé. Le défenseur central arrivé du RC Lens avait joué d'entrée et convaincu. Mais son expulsion contre Angers (0-2) fin août lui a coûté cher puisqu'au match suivant, contre Reims (0-2), Warmed Omari a impressionné pour sa première titularisation en L1 et n'a plus quitté le onze de départ.

Mais ce samedi soir contre Montpellier, Bruno Genesio devrait relancer Badé. L'ex-Sang et Or a conscience de jouer une carte importante puisqu'il avait déclaré après le match contre Mura en Europa League Conférence : « En ce moment, je suis remplaçant… Mon but est de compliquer les choix du coach. Ce sont des débuts assez compliqués, mais je travaille. Je suis très bien entouré. Que ce soit le coach ou le groupe, tout le monde me montre qu’il a confiance en mois. Je travaille et quand ça viendra, ça viendra. C’est une bonne concurrence, personne n’a de vice, on se tire tous vers le haut. Il en faut, sinon, beaucoup seraient dans un confort. Et dès qu’un a sa chance, il a intérêt à la prendre… »

