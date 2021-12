Stade Rennais, Girondins : le successeur de Mexer émerge enfin en Bretagne

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais s’est qualifié en 16e de finale de la coupe de France, samedi 18 décembre, en remportant le derby breton face au FC Lorient (2-0). Le but de la victoire a été inscrit par Warmed Omari qui a marqué son premier but avec l’équipe professionnelle. Grand artisan du succès rennais, le défenseur central a reçu les éloges de son entraîneur Bruno Genesio. « Je suis très content et fier de lui. Avant le match dans le vestiaire, je lui ai dit que je sentais qu’il allait marquer ; Franchement, c’est une récompense pour lui car ce qu’il fait c’est très bien. Il faut qu’il continue à avancer et reste humble. Car c’est un gars qui est très simple, très respectueux au quotidien. Il me fait penser à Mexer, il est plus imposant parce qu’il parle, il guide. Il a l’avenir devant lui pour devenir un grand défenseur. »