Stade Rennais : grosse surprise au procès des agresseurs du membre du RCK

Il y a un peu plus d'un an, le Roazhon Celtic Kop avait décidé de mettre ses activités en sommeil. Cela parce que l'un de ses membres, Kevin D., avait été agressé près de chez lui par des ultras du PSG, qui lui avaient volé du matériel, dont la bâche du groupe. Un sacrilège autant qu'une humiliation. La conséquence de tensions nées de la finale de Coupe de France 2019 entre les deux clubs. Cette semaine a débuté le procès de quatre supporters du PSG reconnus sur des vidéos de surveillance. Ils ont entre 28 et 40 ans, ont des "physiques de videurs de boîte nuit", selon Le Monde, et comparaissent pour "vol avec violence". Et ils ont opté pour une défense très surprenante...

Ils reconnaissent en effet avoir été présents sur le lieu du délit et avoir volé la bâche. En revanche, ils nient catégoriquement avoir agressé Kevin D. L'un d'eux va même jusqu'à dire que si le Rennais s'était un peu rebellé, les quatre hommes se seraient enfuis en courant. La victime, elle, jure avoir été victime d'un coup de matraque télescopique sur la tête puis aspergée de gaz lacrymogène... Les quatre hommes ne font pas partie d'un groupe de supporters parisiens mais sont proches de l'un d'entre eux, le Karsud. Leur avocat est allé jusqu'à déclarer que le vol de bâche est une pratique courante dans le milieu ultra et que quand on y "joue", il ne faut pas se plaindre des conséquences...