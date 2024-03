Stade Rennais : Julien Stéphan clarifie son avenir

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Arrivé suite au départ de Bruno Genesio, Julien Stéphan a bien relancé le Stade Rennais, qui reste sur d'excellents résultats en L1 tout en s'étant hissé dans le dernier carré de la Coupe de France. Présent en conférence de presse avant de défier Lorient, dimanche, le technicien, qui n'est sous contrat que jusqu’à la fin de saison, a évoqué son avenir. "On va discuter et on verra ce que ça donnera, a-t-il glissé. J'avais une mission sur du court terme. Si le club est content de notre travail et qu’il veut le matérialiser avec une poursuite, on sera ravi".

La balle dans le camp des dirigeants

Et à lui d'ajouter... "Pour l’instant, je suis focus sur le groupe, sur les joueurs, sur la dynamique. Pour la suite on verra mais cette question me permet aussi de remercier la famille Pinault. Je suis en attente de rien. On a la chance d’être dans un très bon club avec un top vestiaire, des supers mecs, des supers joueurs, on a un bon match à préparer avec le derby, on a le sourire et on est très content pour ça".

