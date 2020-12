Stade Rennais : Julien Stéphan fait le point sur sa situation

7 matches sans victoire, une défaite à domicile contre le RC Lens (0-2) ce week-end... le Stade Rennais connait des heures difficiles et il n'en fallait pas plus pour que Julien Stéphan soit sur la sellette, selon certains médias.

Mais avant de clôturer sa décevante campagne européenne demain contre le FC Séville, le coach du SRFC a évoqué sa situation sur RMC Sport. « Cela s’est passé avec beaucoup d’échanges, comme d’habitude, beaucoup de discussions pour trouver les bonnes options et les bonnes solutions, a-t-il expliqué. Je trouve que cela s’est fait dans un climat vraiment très calme. Il y a eu beaucoup d’échanges avec le président, avec l’actionnaire et le directeur sportif. Il y a une grande solidarité de la part de tout le monde. »

« Les actionnaires ont été extrêmement rassurants, extrêmement positifs »

Et à lui d'ajouter, au sujet des dirigeants et de la famille Pinault. « Les actionnaires ont été extrêmement rassurants, extrêmement positifs, en me demandant de continuer à travailler comme je l’ai toujours fait et en me disant que si cela a fonctionné pendant tant de mois c’est qu’il y avait des raisons, que par moment dans le foot il peut y avoir des séquences plus difficiles et il faut garder confiance en soi, foi en ses qualités et continuer à fonctionner comme je l’ai fait. Je suis certain de ma combativité. J’ai une énergie et une grande envie de sortie de cette séquence plus difficile. J’ai aussi plein de signaux qui me laissent penser que le groupe est dans le même état d’esprit. »