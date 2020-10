Stade Rennais - Krasnodar (1-1) : Stéphan applaudit Doku mais a un regret pour les débuts en C1

Le Stade Rennais a réussi ses grands débuts en Ligue des champions, c’est Pierre Ménès qui le dit ! « Rennes a fait honneur à la Ligue des Champions en fournissant un match assez sublime face à Krasnodar, a analysé le consultant de Canal+. Ce n’était que Krasnodar, mais les Bretons se sont créé énormément d’occasions avec un très bon Terrier, un bon Camavinga et un Guirassy utile (...) Il y avait la place pour gagner mais les hommes de Stéphan auront au moins la satisfaction d’avoir été à la hauteur de l’événement. »

Doku et Gomis ont été convaincants

Devant ce tableau presqu’idyllique, Julie Stéphan n’a pas oublié de faire remarquer que son équipe n’a mené au score que trois petits minutes (de la 56e à la 59e). Pas suffisant à ses yeux. « C’est un des regrets, de ne pas avoir pu profiter plus longtemps de notre avantage, ça nous aurait offert plus d’espaces, a soufflé le coach du Stade Rennais. Mais dans cette compétition, il y aura des joueurs capables de mettre des buts de grande classe et la frappe de Ramirez est magnifique. On doit être plus près au cadrage sur ce genre de situation, car à ce niveau-là, ça ne pardonne pas.

Ce même Stéphan a évoqué la bonne entrée de Jérémy Doku, incisif sur toutes ses prises de balle. Jérémy est un joueur très explosif, dynamique, il a fait reculer l’équipe adverse, qui plus est avec un deuxième attaquant, a-t-il analysé en poursuivant avec le gardien Alfred Gomis. Il a été très serein, très calme, sans reproche à se faire sur le but encaissé et pour le reste, il a été rassurant et convaincant. »