Stade Rennais – Krasnodar : Julien Stéphan fait une grande promesse aux supporters

Demain, c'est le grand soir pour le Stade Rennais, qui va débuter son aventure en Ligue des champions en recevant Krasnodar. « C'est une grande fierté et beaucoup de bonheur. On est conscient de la responsabilité qui nous ait donnée », a expliqué Julien Stéphan en conférence de presse.

« Si on pouvait jouer à onze et demi... »

Le coach du SRFC a aussi inciter le public à pousser très fort derrière son équipe, même si la situation sanitaire limitera la jauge à 5 000 spectateurs. « Si on a retourné des matches ces dernières saisons, c'est grâce à la mentalité des joueurs mais aussi au soutien du public. Je suis malheureux pour ceux qui ne pourront pas être au stade. Et pour les autres, ceux qui seront là, si on pouvait jouer à onze et demi... On est convaincus qu'ils nous pousseront. On va leur rendre ça par une grande performance, une grande intensité, une grande ambition dans notre jeu ».