Stade Rennais : l'accord est tombé pour Stéphan !

Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Un peu moins de trois ans après son départ du Stade Rennais, Julien Stéphan devrait bientôt faire son retour sur le banc rennais où il devrait remplacer Bruno Genesio, qui ne souhaiterait pas poursuivre l'aventure à Rennes.

Accord trouvé entre Rennes et Stéphan !

D'après les indiscrétions du journaliste de TF1, Saber Desfarges, les dirigeants du club Rouge et Noir et Julien Stéphan seraient parvenus à un accord. Le futur coach rennais devrait assister, ce samedi soir à Nice, au match entre l'équipe de France et Gibraltar, avant de rejoindre Rennes ce dimanche matin. Julien Stéphan devrait diriger son premier match à la tête du Stade Rennais contre le Stade de Reims, le 26 novembre prochain.

🔴⚫️ Accord trouvé pour Julien Stephan avec le Stade Rennais.

Le coach va assister à France/Gibraltar ce soir à Nice, avant de rejoindre Rennes demain matin. #FRAGIB @telefoot_TF1 pic.twitter.com/9PagIoCcsy — Saber Desfarges (@SaberDesfa) November 18, 2023

