Stade Rennais : l'avenir de Bruno Genesio est scellé !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Sous contrat jusqu'en juin 2025 au Stade Rennais et prolongé en début de saison, Bruno Genesio (56 ans) affichait quelques hésitations autour de son futur chez les Rouge et Noir ces derniers temps. On le disait même brouillé avec son ami directeur sportif Florian Maurice (chose qu'il avait démenti la semaine dernière).