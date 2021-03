Stade Rennais : l’ombre de Genesio plane encore dans le vestiaire de l’OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Bruno Genesio est l’élu pour remplacer Julien Stéphan sur le banc du Stade Rennais. Son passé à l’OL et sa proximité avec Florian Maurice ont fait pencher la balance de son côté à l’heure où le club breton traverse une crise de résultats inquiétante. En attendant de le voir à la manoeuvre mercredi contre l’OM en match en retard de L1 (19h), un surprenant hommage à Genesio a eu lieu dimanche avant l’Olympico (1-1).

Comme l'ont remarqué des internautes attentifs dans le reportage des médias de l’OL sur les coulisses du match à Marseille, l'entraîneur - ou un membre de son staff lyonnais - n'a pas hésité à placarder la déclaration de Pape Gueye dans le vestiaire rhodanien au Vélodrome, juste à côté de la porte, histoire que personne ne la loupe.

L'affichette chère à Genesio...

« Si on peut les priver de gagner le championnat, on va le faire, confiait ainsi le milieu de l’OM avant la rencontre. On ne va pas y réfléchir. » RMC Sport rappelle que cette stratégie avait déjà été utilisée par ce même Genesio avant un OM-OL où le coach lyonnais avait lui placardé une sortie d’André-Frank Zambo Anguissa voulant « éclater » les Rhodaniens. Lyon s'était alors imposé en terre ennemie (3-2).