Stade Rennais : l’origine du mal rennais est identifiée

Auteur d'un début de saison canon, le Stade Rennais marque franchement le pas ces derniers temps. Le club breton n'a remporté qu'un seul de ses onze derniers matches et reste sur un nul, à onze contre dix, sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1). Une situation qui écarte provisoirement les Rouge et Noir de la course au podium.

Une statistique, donnée par le Canal Football Club, en dit cependant beaucoup sur les difficultés actuelles des Rennais en Ligue 1. En effet, l'équipe dirigée par Julien Stéphan est la deuxième de l'élite au nombre de frappes (184) mais la moins précise de l'élite dans le dernier geste avec seulement 27,7% de tirs cadrés.

Autre chiffre clé de ce manque de réussite : le Stade Rennais en est déjà à 12 montants touchés en 12 matches. Il s'agit du record en Ligue 1. Pour retrouver des résultats, il faudra retrouver de l'adresse... dès samedi face au RC Lens ?