Stade Rennais : la boulette de Pierre Ménès sur Eduardo Camavinga

Et dire qu’Eduardo Camavinga était remplaçant samedi dernier face au LOSC (1-1). Préservé par Julien Stéphan pour les débuts de la L1, le prodige du Stade Rennais avait fait basculer la rencontre dès son entrée en jeu.

Hier, c’est le défenseur central du MHSC Pedro Mendes qui a été désorienté par le milieu de 17 ans, auteur de son premier but au Roazhon Park. Après un une-deux avec Faitout Maouassa côté gauche, Camavinga a foncé dans la surface, a laissé le défenseur héraultais sur le derrière et sa frappe croisée du gauche a séché Jonas Omlin (77e ). Le Stade Rennais menait alors 2-0 et Camavinga est sorti dix minutes plus tard.

« Tu crois qu’il y a une chance qu’il choisisse la Guinée ? »

Sous les applaudissements, Julien Stéphan lui a glissé quelques mots à l’oreille. « Je lui ai dit qu’il avait enfin marqué au Roazhon Park, et du gauche après avoir marqué du droit à Lyon, et qu’il fallait qu’il mette rapidement un but de la tête », a confié le coach du SRFC en conférence de presse. Camavinga rejoindra l’équipe de France à Clairefontaine dès lundi après une belle boulette de Pierre Ménès à son endroit.

La Guinée ? Il n’est pas d’origine guinéenne, Camavinga ! 🤔🙄 https://t.co/MoHOcDsWnd — Benoît ✊🏻🇲🇨✈️📚 (@BenoitBGB) August 29, 2020

Alors qu’Hervé Mathoux faisait remarquer que l’intéressé ne pourra définitivement jouer qu’avec les Bleus s’il est aligné contre la Suède (5 septembre) ou la Croatie (8 septembre) dans le cadre de la Ligue des Nations, le consultant du CFC a répliqué : « Tu crois qu’il y a une chance qu’il choisisse la Guinée ? » Pour le coup, il n’y aucune chance que Camavinga opte pour la Guinée... puisqu’il est né en Angola et son père dispose d’un passeport congolais.