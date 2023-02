Stade Rennais : la frustration de Genesio après l’élimination face au Shakhtar

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Hier soir, ce n’était pas la soirée des clubs français en Ligue Europa ! Tout comme le FC Nantes et l’AS Monaco, le Stade Rennais a pris la porte dès les 16es de finale de la compétition. Malgré la victoire, les Bretons ont échoué aux pénaltys contre le Shakhtar Donetsk (2-1, 4-5 t.a.b). À la fin de la rencontre, Bruno Genesio n’a pas caché sa tristesse.

« Ce sont pour la plupart de jeunes joueurs et ce sont des matchs qui vont les faire avancer dans leur carrière, les faire progresser. Mais je suis fier de ce qu'on a montré, je suis fier du visage de mon équipe. Évidemment je suis déçu et frustré, je vais passer une très mauvaise nuit. Mais c'est le football qui est comme ça, parfois ça sourit, parfois ça ne sourit pas. Il faut l'accepter et repartir », a confié l’entraîneur du Stade Rennais.